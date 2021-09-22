Советник Зеленского Шефир назвал цель покушения на него

Советник Зеленского впервые прокомментировал покушение на него. Видео © МВД Украины

Первый советник президента Украины Сергей Шефир в ходе брифинга МВД страны раскрыл подробности покушения на него и назвал идиотскими версии о том, что причиной нападения могли стать проблемы внутри команды Владимира Зеленского.

По словам Шефира, во время поездки неожиданно раздались выстрелы, ранили водителя. Несмотря на это, пострадавший шофёр поехал дальше и ускорился.

"Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил куда следует. Правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали. Я остановил прямо на дороге, увидел скорую помощь, завернул её — забрали водителя. Думаю, что его жизни ничего не угрожает. Он, конечно, геройски себя вёл. Ощущение не из приятных, честно сказать", — признался советник.