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Советник Зеленского Шефир назвал цель покушения на него

Он признался, что было жутковато, и отметил, что правоохранительные органы сработали очень оперативно.

22 сентября, 12:45

Фото © МВД Украины

Советник Зеленского впервые прокомментировал покушение на него. Видео © МВД Украины

Первый советник президента Украины Сергей Шефир в ходе брифинга МВД страны раскрыл подробности покушения на него и назвал идиотскими версии о том, что причиной нападения могли стать проблемы внутри команды Владимира Зеленского.

По словам Шефира, во время поездки неожиданно раздались выстрелы, ранили водителя. Несмотря на это, пострадавший шофёр поехал дальше и ускорился.

"Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил куда следует. Правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали. Я остановил прямо на дороге, увидел скорую помощь, завернул её — забрали водителя. Думаю, что его жизни ничего не угрожает. Он, конечно, геройски себя вёл. Ощущение не из приятных, честно сказать", — признался советник.

На Украине озвучили три версии покушения на советника Зеленского, и в их числе — "русский след"

На Украине озвучили три версии покушения на советника Зеленского, и в их числе — "русский след"

Шефир убеждён, что покушение в целом было совершено с целью "запугивания высших эшелонов власти". Он выразил уверенность в том, что Зеленский является "волевым человеком", которого не запугать.

Зеленский пообещал "сильный ответ" пытавшимся убить его советника Шефира

Зеленский пообещал "сильный ответ" пытавшимся убить его советника Шефира

Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено сегодня утром недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых — "русский след".


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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