Советник Зеленского Шефир назвал цель покушения на него
Он признался, что было жутковато, и отметил, что правоохранительные органы сработали очень оперативно.
Фото © МВД Украины
Советник Зеленского впервые прокомментировал покушение на него. Видео © МВД Украины
Первый советник президента Украины Сергей Шефир в ходе брифинга МВД страны раскрыл подробности покушения на него и назвал идиотскими версии о том, что причиной нападения могли стать проблемы внутри команды Владимира Зеленского.
По словам Шефира, во время поездки неожиданно раздались выстрелы, ранили водителя. Несмотря на это, пострадавший шофёр поехал дальше и ускорился.
"Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил куда следует. Правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали. Я остановил прямо на дороге, увидел скорую помощь, завернул её — забрали водителя. Думаю, что его жизни ничего не угрожает. Он, конечно, геройски себя вёл. Ощущение не из приятных, честно сказать", — признался советник.
Шефир убеждён, что покушение в целом было совершено с целью "запугивания высших эшелонов власти". Он выразил уверенность в том, что Зеленский является "волевым человеком", которого не запугать.
Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено сегодня утром недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых — "русский след".
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