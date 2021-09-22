Матвиенко допустила введение онлайн-голосования на выборах президента в 2024 году
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Дистанционное электронное голосование проводили в Москве, Севастополе и пяти областях: Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может быть применена на выборах всех уровней, в том числе и на президентских выборах в 2024 году. Она положительно оценила онлайн-голосование на прошедших выборах в Госдуму.
"Сегодня оснований утверждать, что были какие-то нарушения в этих семи регионах, которые могли повлиять на итоги голосования, нет", — сказала она.
Ранее Лайф сообщал, что общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчёта голосов. Планируется, что техническая группа проведёт пересчёт результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве к 27 сентября.
Напомним, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.