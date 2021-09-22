Матвиенко допустила введение онлайн-голосования на выборах президента в 2024 году

Дистанционное электронное голосование проводили в Москве, Севастополе и пяти областях: Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может быть применена на выборах всех уровней, в том числе и на президентских выборах в 2024 году. Она положительно оценила онлайн-голосование на прошедших выборах в Госдуму.

"Сегодня оснований утверждать, что были какие-то нарушения в этих семи регионах, которые могли повлиять на итоги голосования, нет", — сказала она.

Ранее Лайф сообщал, что общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчёта голосов. Планируется, что техническая группа проведёт пересчёт результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве к 27 сентября.