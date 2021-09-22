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Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу за массовое ДТП в центре Москвы

После того как в середине весны популярный блогер устроил аварию с участием пяти машин, его приговорили к двум годам ограничения свободы.

22 сентября, 13:37

Эдвард Бил (слева) со своими адвокатами. Фото © Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Биллу. Видео © Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд признал "законным и обоснованным" приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль), устроившему ДТП в центре столицы. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе инстанции.

"Мосгорсуд оставил без изменения приговор Пресненского районного суда города Москвы от 14 июля 2021 года, по которому Эдуарду Билю назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года", отметили в суде.

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Напомним, ДТП с участием Эдварда Била произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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