Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу за массовое ДТП в центре Москвы

Мосгорсуд признал "законным и обоснованным" приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль), устроившему ДТП в центре столицы. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе инстанции.

"Мосгорсуд оставил без изменения приговор Пресненского районного суда города Москвы от 14 июля 2021 года, по которому Эдуарду Билю назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года", — отметили в суде.