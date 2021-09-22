Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу за массовое ДТП в центре Москвы
После того как в середине весны популярный блогер устроил аварию с участием пяти машин, его приговорили к двум годам ограничения свободы.
Эдвард Бил (слева) со своими адвокатами. Фото © Пресс-служба Мосгорсуда
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Биллу. Видео © Пресс-служба Мосгорсуда
Мосгорсуд признал "законным и обоснованным" приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль), устроившему ДТП в центре столицы. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе инстанции.
"Мосгорсуд оставил без изменения приговор Пресненского районного суда города Москвы от 14 июля 2021 года, по которому Эдуарду Билю назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года", — отметили в суде.
Напомним, ДТП с участием Эдварда Била произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
Лента новостей
Онищенко посоветовал исключить баню и алкоголь после вакцинации от гриппа
сегодня в 13:32
Период с низкой энергетикой: Шаманка рассказала, что можно и нельзя делать в день осеннего равноденствия
сегодня в 13:24
Глава МВД Украины призвал не спешить с выводами о "русском следе" в покушении на Шефира
сегодня в 13:15
Комментариев: 0