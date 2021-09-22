Период с низкой энергетикой: Шаманка рассказала, что можно и нельзя делать в день осеннего равноденствия
Целительница посоветовала не надевать в период смены времени года одежду сезонных оттенков, например жёлтого или коричневого.
Фото © "ВКонтакте" / Шaмaн Eлeнa Бaтыp
В 2021 году день осеннего равноденствия выпал на 22 сентября — в этот день происходит астрономическая смена времён года. Как правильно его провести, Лайфу рассказала потомственная целительница, шаман Елена Батыр. В первую очередь она порекомендовала ответственно относиться к выбору оттенков в гардеробе.
"На нас вообще очень сильно влияют цвета, и с ними в данном случае нельзя перебарщивать. Когда в нашу жизнь входят цвета пожелтевших листьев, то уже идёт нагрузка на человека. Здесь надо эти цвета минимизировать. Иначе это отразится на здоровье, и в первую очередь на нервах", — рассказала собеседница Лайфа.
Батыр пояснила, что именно из-за выбора тусклых осенних оттенков люди сталкиваются с депрессиями и неврозами. Целительница подчеркнула, что на психически нездоровых людях сильно сказывается "земляной" цвет и "если бы природа увядала, например, бирюзовым или белым, то это бы так не влияло". Знахарка пояснила, что сам по себе этот день очень трудный, "с низкой энергетикой", и посоветовала меньше себя нагружать.
"Если знаешь, что место, куда необходимо пойти, попортит тебе нервы — отложи визит, иди туда в другой день. Лучше полежать дома, погулять в парке. Если сегодня себя перегружать, то последствия могут быть тяжёлыми — инсульт, инфаркт. Лучше провести день спокойно, пережить его", — заключила Батыр.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что астрономическая осень в России начнётся уже сегодня, 22 сентября. Она заявила, что теперь будет больше пасмурных дней, а осадки приобретут площадной характер.
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