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Верховный суд призвал не сажать в колонию за преступления из-за бедности

В инстанции отметили, что нельзя формально ссылаться на степень общественной опасности правонарушения, нужно обосновать необходимость изоляции подсудимого.

22 сентября, 13:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Верховный суд России призвал не назначать реальный срок людям, которые совершили нетяжкие преступления из-за сложного материального положения. Об этом сообщается на сайте РАПСИ.

"Высшая инстанция отмечает, что суд не имеет права лишь формально ссылаться на степень общественной опасности преступления, а должен детально проанализировать нюансы уголовного дела и обосновать, почему же он считает справедливой изоляцию подсудимого от общества", — уточняется в сообщении.

Данная позиция была сформулирована в связи с недавним инцидентом, когда суд приговорил ростовчанина к трём годам колонии за то, что он на лодке контрабандой перевёз из Украины сигареты. Верховный суд рассмотрел жалобу, в которой указывалось, что мужчина пошёл на преступление из-за бедности. Он работал грузчиком и получал восемь тысяч рублей, при этом должен был обеспечивать своих больных детей, престарелых родителей на иждивении и безработную жену. Мужчина потерял работу и не смог найти новую, поэтому решился на правонарушение. После задержания он раскаялся и признал вину, подробно рассказав все обстоятельства дела.

"Осуждённый совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением. С учётом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным", отметили в ВС, заменив осуждённому реальный срок на условный.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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