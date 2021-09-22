Набиуллина предложила ограничить размер переплаты по всем видам кредитов
Ранее данную меру решено было распространить лишь на ссуды по ипотеке, но в ЦБ считают, что её можно расширить.
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В России необходимо ужесточить порядок расчёта полной стоимости кредита (ПСК) по всем видам ссуд, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В ходе выступления с докладом в Совете Федерации она призвала внести соответствующие изменения в законодательство.
"Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми накрученными опциями, с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке. Но мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты", — обратилась она к сенаторам.
Набиуллина напомнила, что с октября 2019 года в России действуют правила выдачи кредитов с учётом показателя долговой нагрузки (ПДН) заёмщика. Однако, по её словам, банки подстроились и часть услуг проводят в обход этой полной стоимости кредита.
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А ранее Лайф писал, что было названо среднее количество кредитов у российского заёмщика. Меньше всего ссуды берут граждане в возрасте от 60 до 65 лет. А вот самая большая доля заёмщиков приходится на граждан в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет.
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