Набиуллина предложила ограничить размер переплаты по всем видам кредитов

В России необходимо ужесточить порядок расчёта полной стоимости кредита (ПСК) по всем видам ссуд, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В ходе выступления с докладом в Совете Федерации она призвала внести соответствующие изменения в законодательство.

"Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми накрученными опциями, с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке. Но мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты", — обратилась она к сенаторам.

Набиуллина напомнила, что с октября 2019 года в России действуют правила выдачи кредитов с учётом показателя долговой нагрузки (ПДН) заёмщика. Однако, по её словам, банки подстроились и часть услуг проводят в обход этой полной стоимости кредита.