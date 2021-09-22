Глава МВД Украины призвал не спешить с выводами о "русском следе" в покушении на Шефира
Он назвал целью преступников "не запугать, а именно убить" советника главы государства.
Фото © Brendan Hoffman / Getty Images
Говорить об участии российских спецслужб в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира пока преждевременно. Об этом заявил глава МВД страны Денис Монастырский в ходе брифинга.
"Это должно показать расследование. На данный момент рано говорить о каких-то конкретных субъектах. Полиция изучает все версии", — пояснил министр.
Он назвал целью покушения "не запугать, а именно убить" первого помощника президента Украины. Вместе с тем Монастырский выразил уверенность в том, что команду Зеленского не напугать и реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, будут продолжены.
Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в свою очередь заметил, что ведомство изучает ряд версий произошедшего, среди которых давление на власть страны "с участием спецслужб иностранных государств".
Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено сегодня утром недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых — "русский след".
Комментариев: 0