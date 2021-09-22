Глава МВД Украины призвал не спешить с выводами о "русском следе" в покушении на Шефира

Говорить об участии российских спецслужб в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира пока преждевременно. Об этом заявил глава МВД страны Денис Монастырский в ходе брифинга.

"Это должно показать расследование. На данный момент рано говорить о каких-то конкретных субъектах. Полиция изучает все версии", — пояснил министр.

Он назвал целью покушения "не запугать, а именно убить" первого помощника президента Украины. Вместе с тем Монастырский выразил уверенность в том, что команду Зеленского не напугать и реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, будут продолжены.