Полузащитник "Ювентуса" попал в аварию на своём Ferrari
Сам он не пострадал в результате инцидента и не был его виновником.
Фото © Twitter/junews24com
Полузащитник "Ювентуса" Артур попал в ДТП на своём автомобиле Ferrari, пишет портал Football Italia.
Портал уточняет, что виновником аварии был не футболист. Сам игрок в аварии не пострадал, а некоторые повреждения получил лишь его автомобиль. В частности, у спорткара разбита одна из фар. В целом автомобили обошлись без сильных повреждений.
Добавим, что после этого Артур отправился на медицинское обследование. В этом сезоне он не принимал участия в матчах команды из-за полученной травмы.
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