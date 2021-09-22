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Полузащитник "Ювентуса" попал в аварию на своём Ferrari

Сам он не пострадал в результате инцидента и не был его виновником.

22 сентября, 13:29

Фото © Twitter/junews24com

Полузащитник "Ювентуса" Артур попал в ДТП на своём автомобиле Ferrari, пишет портал Football Italia.

Портал уточняет, что виновником аварии был не футболист. Сам игрок в аварии не пострадал, а некоторые повреждения получил лишь его автомобиль. В частности, у спорткара разбита одна из фар. В целом автомобили обошлись без сильных повреждений.

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Добавим, что после этого Артур отправился на медицинское обследование. В этом сезоне он не принимал участия в матчах команды из-за полученной травмы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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