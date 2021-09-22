Онищенко посоветовал исключить баню и алкоголь после вакцинации от гриппа

После вакцинации от гриппа в течение трёх дней нельзя париться в бане, пить спиртное и заниматься физкультурой. Об этом рассказал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Сутки не мочить — баня, сауна, алкоголь — три дня исключаем. И физические нагрузки тоже", — заявил Онищенко.

Депутат объяснил, что перед вакцинацией пациента должен осмотреть врач. После прививки возможны недомогания из-за выработки иммунного ответа на введённый препарат. Онищенко пояснил, что четырёхвалентной вакциной, которая используется в РФ, можно прививать пожилых людей с осложнениями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, школьников.