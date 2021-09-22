НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Онищенко посоветовал исключить баню и алкоголь после вакцинации от гриппа

Он предупредил, что у пациента после прививки может возникнуть недомогание из-за иммунного ответа организма.

22 сентября, 13:32
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

После вакцинации от гриппа в течение трёх дней нельзя париться в бане, пить спиртное и заниматься физкультурой. Об этом рассказал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Сутки не мочить — баня, сауна, алкоголь — три дня исключаем. И физические нагрузки тоже", — заявил Онищенко.

Депутат объяснил, что перед вакцинацией пациента должен осмотреть врач. После прививки возможны недомогания из-за выработки иммунного ответа на введённый препарат. Онищенко пояснил, что четырёхвалентной вакциной, которая используется в РФ, можно прививать пожилых людей с осложнениями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, школьников.

В Москве открыто 45 пунктов вакцинации от гриппа

В Москве открыто 45 пунктов вакцинации от гриппа

Ранее Лайф рассказывал о том, как отличить коронавирус от гриппа и как вести себя в случае признаков недомогания.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1