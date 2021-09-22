НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россияне рассказали, кем мечтали стать в детстве

Обошлось без инфлюенсеров, сторизмейкеров, веб-дизайнеров и Instagram-блогеров.

22 сентября, 13:38

Фото © Pexels

Большинство мужчин в России в детстве мечтали стать космонавтами и надеть скафандр, а женщины хотели учить детей и лечить больных, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob. В нём приняли участие две тысячи человек старше 18 лет.

Каждый девятый мужчина в детстве мечтал полететь в космос, а каждый десятый — быть военным. Водителями хотели стать 9% респондентов, а лётчиками — 8%. О карьере полицейского, машиниста поезда, врача, моряка, бизнесмена и спортсмена грезили 3% опрошенных мужчин, а 2% работающих мужчин мечтали о профессии автомеханика, программиста, инженера или руководителя компаний.

В каких сферах нехватка кадров ощущается наиболее остро, показал опрос

В каких сферах нехватка кадров ощущается наиболее остро, показал опрос

Среди женщин 19% оказалось тех, кто хотел стать доктором, 16% респонденток мечтали преподавать в образовательных учреждениях. О карьере юриста, продавца, актрисы или дизайнера мечтали 4% юных россиянок. По 3% опрошенных хотели стать военнослужащими, певицами, поварами, стюардессами, ветеринарами или воспитателями, а по 2% — художницами, балеринами и бухгалтерами.

Ранее Лайф писал о том, что россияне поделились, о каких автомобилях мечтали в детстве. Среди них были "бэтмобиль", фургон из "Скуби-Ду" и огромный Dodge Ram 4×4 big-foot из фильма "Няньки".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Его звали Зверем: Как знаменитый советский вор-карманник покончил с блатной жизнью и занялся криминалистикой

18 сентября, 21:40

12-летний мальчик с обочины обогнал всех на велогонке Великобритании, и теперь его ждут на финале

15 сентября, 14:24

Период с низкой энергетикой: Шаманка рассказала, что можно и нельзя делать в день осеннего равноденствия

сегодня в 13:24
Life

В МЧС опровергли информацию об обнаружении пропавшего под Хабаровском Ан-26

сегодня в 14:54

"Краснодар" и "Ахмат" одержали первые победы в Кубке России

сегодня в 14:52

Новости партнеров

Layer 1