Россияне рассказали, кем мечтали стать в детстве

Большинство мужчин в России в детстве мечтали стать космонавтами и надеть скафандр, а женщины хотели учить детей и лечить больных, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob. В нём приняли участие две тысячи человек старше 18 лет.

Каждый девятый мужчина в детстве мечтал полететь в космос, а каждый десятый — быть военным. Водителями хотели стать 9% респондентов, а лётчиками — 8%. О карьере полицейского, машиниста поезда, врача, моряка, бизнесмена и спортсмена грезили 3% опрошенных мужчин, а 2% работающих мужчин мечтали о профессии автомеханика, программиста, инженера или руководителя компаний.

Среди женщин 19% оказалось тех, кто хотел стать доктором, 16% респонденток мечтали преподавать в образовательных учреждениях. О карьере юриста, продавца, актрисы или дизайнера мечтали 4% юных россиянок. По 3% опрошенных хотели стать военнослужащими, певицами, поварами, стюардессами, ветеринарами или воспитателями, а по 2% — художницами, балеринами и бухгалтерами.