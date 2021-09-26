Минздрав КБР сообщил о выписке ещё двух пострадавших при восхождении на Эльбрус
При этом пять альпинистов из группы остаются на лечении. Пациент, перенёсший операцию, чувствует себя хорошо.
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26 сентября из больницы были выписаны ещё два альпиниста, которые пострадали во время смертоносного восхождения на Эльбрус. Об этом сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии.
"По уточнённой информации от врачей, сегодня выписали не трёх, а двух пациентов. В РКБ остаются пятеро", — рассказали в региональном министерстве ТАСС.
Уточняется, что пациент, перенёсший операцию, чувствует себя хорошо.
Напомним, застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. Ранее выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу. По их словам, во время спуска с горы пошёл снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом гиды помогали участникам группы максимально быстро спуститься с трассы.
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