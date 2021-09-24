Лайф публикует список погибших в трагическом восхождении на Эльбрус
Группа альпинистов состояла из 19 человек, пятеро из которых скончались в результате случившегося.
Фото © МЧС РФ
Жертвами трагического восхождения на Эльбрус стали сразу пять человек. Лайф публикует список погибших.
- Анастасия Жегулина, 1981 года рождения
- Анна Макарова
- Елена Нестерова, 1989 года рождения
- Вячеслав Борисов, 1982 года рождения
- Ирина Гальчук, 1989 года рождения
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Отметим, что альпинисты приехали для того, чтобы подняться на Эльбрус, из разных городов, включая Тюмень, Тольятти и Санкт-Петербург. В результате случившегося также пострадали 14 человек.
- Денис Венерский
- Дмитрий Казаков
- Анна Солоненко
- Роман Свистун
- Дмитрий Парахин
- Екатерина Резникова
- Виталий Антипов
- Дмитрий Долгов
- Артём Нестеров
- Сергей Попов
- Марина Беликова
- Таулан Кипкеев
- Илья Чуйков
- Антон Никифоров
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Напомним, вечером 23 сентября запросила помощи группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбрусе. Изначально сообщалось, что их было 23, однако затем оказалось, что четверо отказались от восхождения. Туристы попали в пургу. Почти на вершине их застали ветер со скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра.
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