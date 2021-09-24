Лайф публикует список погибших в трагическом восхождении на Эльбрус

Отметим, что альпинисты приехали для того, чтобы подняться на Эльбрус, из разных городов, включая Тюмень, Тольятти и Санкт-Петербург. В результате случившегося также пострадали 14 человек.

Напомним, вечером 23 сентября запросила помощи группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбрусе. Изначально сообщалось, что их было 23, однако затем оказалось, что четверо отказались от восхождения. Туристы попали в пургу. Почти на вершине их застали ветер со скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра.