Спасение участников восхождения на Эльбрус в пургу. Видео © Эльбрусский ВПСО МЧС

С группой туристов, чьё восхождение на Эльбрус закончилось гибелью пяти человек, изначально были четыре гида-профессионала. Об этом заявил организатор похода Денис Алимов. По его словам, сопровождающие делали всё возможное для оказания помощи туристам. Когда они вышли на плато в 10 утра, был сильный ветер, но погода была устойчивая, никаких опозданий не было.

"Одной девушке стало плохо. Было принято решение — один из помощников вместе с ней начинают спуск на седловину, чтобы сбросить высоту. Остальная группа пошла на вершину", — рассказал ТАСС Алимов.

Именно этот гид, по словам Алимова, и рассказал ему обо всём происходившем далее. С его слов, буквально через полчаса резко ухудшилась погода, ветер стал дуть снизу вверх, началась буря. При потере высоты, видимо, от резкого снижения давления, девушке стало ещё хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида. Гид зафиксировал её возле тропы, ещё час прождал группу, но так и не дождавшись никого, связался с лагерем и самостоятельно начал спуск. Как только он сел в ратрак, начал звонить в МЧС, рассказывает Алимов. Как стало известно позднее, во время спуска остальной группы один из участников восхождения сломал ногу, что стало "фатальной причиной" дальнейшей трагедии.

"Вероятно, из-за этого группа потеряла время, погода катастрофически ухудшилась. Я говорил с лидером группы, которого увезли в больницу — он сказал, что когда при спуске пришлось заново провешивать перила [верёвки для спуска], видимость была около полуметра. Они приняли решение разделить группу на три взвода — на тех, кто идёт быстрее и тех, кто медленнее. По мере спуска в одной из групп умерли ещё два человека. Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше", — рассказал Алимов агентству.

Он отметил, что гиды, сопровождавшие группу, получили сильные обморожения и травмы. "Один из них практически ослеп, его сильно посекло снегом", — уточнил организатор восхождения.

Ранее Лайф сообщал, что число жертв среди группы альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти человек. Поисково-спасательные работы на пике теперь завершены. Обнаружены все участники группы, попавшей в пургу почти на вершине.