На Эльбрусе спасают альпинистов, застрявших на высоте пять километров в пургу. Видео © Instagram / elbrusskii_vpso

Группа альпинистов из двадцати трёх человек застряла на Эльбрусе из-за пурги. За помощью они обратились к спасателям. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

"По состоянию на 20:47 мск поисково-спасательная операция по спасению группы альпинистов из 23 человек продолжается в тяжелейших метеоусловиях. Работы осложняют порывы ветра до 40 м/с, температура минус 20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более одного метра", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели уточняют, что у одного из альпинистов травмирована нога. По предварительной информации, восемь человек находятся примерно на высоте 5400 метров, остальные участники не могут определить своё местоположение. На поисковые работы выдвинулось десять человек из состава Эльбрусского ВПСО МЧС России, и силы наращиваются.

"Четыре человека из группы обнаружены и находятся в ратраке на высоте 5000 м. Поиски остальных участников группы продолжаются в сложных погодных условиях", — сообщают в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

В то же время, по предварительным данным Лайфа, погибла одна участница группы. Это женщина 1985 года рождения. Возможной причиной трагедии стало обморожение.