Два военных корабля НАТО вошли в Чёрное море
Патрульный корабль и тральщик – искатель мин сразу были взяты под наблюдение российскими силами.
Патрульный корабль ВМС Испании Rayo. Фото © Armada Espaola
Два военных корабля стран – членов НАТО вошли в акваторию Чёрного моря, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Это патрульный корабль ВМС Испании Rayo и тральщик – искатель мин Viareggio ВМС Италии.
Как отметили в Минобороны РФ, российский Черноморский флот приступил "к контролю за действиями патрульного корабля Rayo ВМС Испании и тральщика – искателя мин Viareggio ВМС Италии, зашедших в 18:30 23 сентября 2021 года в акваторию Чёрного моря".
Ранее, в начале июля текущего года, патрульный корабль ВМС Испании Rayo уже посещал этот регион. Тогда за ним также наблюдали российские корабли.
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