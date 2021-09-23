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Два военных корабля НАТО вошли в Чёрное море

Патрульный корабль и тральщик – искатель мин сразу были взяты под наблюдение российскими силами.

23 сентября, 19:15
<p>Патрульный корабль ВМС Испании Rayo. Фото © <a href="https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosnoticias/prefLang-en/00noticias--2015--05--NT-093-REGRESO-RAYO-en?_selectedNodeID=2196027&_pageAction=selectItem&_pageNum=0&paramNo=000000Rayo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Armada Espaola</a></p>

Патрульный корабль ВМС Испании Rayo. Фото © Armada Espaola

Два военных корабля стран – членов НАТО вошли в акваторию Чёрного моря, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Это патрульный корабль ВМС Испании Rayo и тральщик – искатель мин Viareggio ВМС Италии.

Как отметили в Минобороны РФ, российский Черноморский флот приступил "к контролю за действиями патрульного корабля Rayo ВМС Испании и тральщика – искателя мин Viareggio ВМС Италии, зашедших в 18:30 23 сентября 2021 года в акваторию Чёрного моря".

Военные России следят за итальянским фрегатом в Чёрном море

Военные России следят за итальянским фрегатом в Чёрном море

Ранее, в начале июля текущего года, патрульный корабль ВМС Испании Rayo уже посещал этот регион. Тогда за ним также наблюдали российские корабли.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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