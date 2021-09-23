Два военных корабля НАТО вошли в Чёрное море

Два военных корабля стран – членов НАТО вошли в акваторию Чёрного моря, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Это патрульный корабль ВМС Испании Rayo и тральщик – искатель мин Viareggio ВМС Италии.

Как отметили в Минобороны РФ, российский Черноморский флот приступил "к контролю за действиями патрульного корабля Rayo ВМС Испании и тральщика – искателя мин Viareggio ВМС Италии, зашедших в 18:30 23 сентября 2021 года в акваторию Чёрного моря".