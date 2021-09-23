ГП утвердила обвинительное заключение причастному к терактам в метро Москвы боевику

Обвинительное заключение по уголовному делу Магомеда Нурова, причастного к терактам на двух станциях московского метро в 2010 году, утверждено Генеральной прокуратурой РФ, сказано в релизе на сайте ведомства.

"Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова, причастного к терактам, совершённым 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры", — говорится в записи.

Нурова обвиняют в участии в банде, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств. Следствие предполагает, что он был связным группировки и неоднократно возил на личном автомобиле её участников для проведения встреч с планированием взрыва в метро. Также обвиняемый скрывал от правоохранителей террориста. Свою вину он признал полностью. Теперь уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 29 марта 2010 года на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве прогремело два взрыва, в результате которых погибло 39 человек и более 100 получили ранения. Позже было установлено, что теракты осуществили вдовы уничтоженных боевиков — Мариам Шарипова и Дженнет Абдурахманова. Последняя являлась уроженкой поселения Костек Хасавюртовского района Дагестана. Там же познакомилась с лидером местной ячейки боевиков Умалатом Магомедовым, после чего ушла из семьи в бандподполье. Ответственность за взрывы взял на себя лидер организации "Имарат Кавказ"* Доку Умаров. Сам он был ликвидирован в 2013 году.