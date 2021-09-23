На скорости влетевшего в ребёнка в коляске курьера отстранили от работы

Сбивший на тротуаре у пешеходного перехода женщину с коляской курьер отстранён от работы, ради которой так торопился и гнал велосипед. Об этом Лайфу заявили в пресс-службе "Яндекса".

"Мы шокированы этой ситуацией. Оперативно нашли курьера-партнёра и связались с курьерской службой, с которой он сотрудничает. Курьеру сейчас ограничен доступ к заказам сервиса, мы вместе разбираемся в ситуации", — сообщили Лайфу в пресс-службе компании.

Ранее мы писали, что в Москве курьер на велосипеде влетел в коляску на тротуаре и был избит зонтом. Судя по кадрам с видеорегистратора, мама годовалого малыша набросилась на доставщика и только затем стала поднимать ребёнка. Позже стало известно, что влетевший в ребёнка в коляске курьер трижды пытался сбежать, но его схватили прохожие. Очевидец происшествия буквально за руку держал доставщика, чтобы тот дождался правоохранителей. По нашим данным, малыша уже отпустили из больницы. По факту инцидента организованы проверки.