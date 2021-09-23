Влетевший в ребёнка в коляске курьер трижды пытался сбежать, но его схватили прохожие
Очевидец происшествия буквально за руку держал доставщика, чтобы тот дождался правоохранителей. По нашим данным, малыша уже отпустили из больницы. По факту инцидента организованы проверки.
Сбивший на тротуаре у пешеходного перехода женщину с коляской курьер компании "Яндекс" пытался сбежать с места ДТП на велосипеде, но его задержали прохожие. Об этом Лайфу сообщил источник.
Сотрудник службы доставки три раза пытался скрыться, перевернув коляску с годовалым малышом. Мужчина аргументировал желание сбежать срочным заказом. Мать ребёнка не справлялась с ситуацией и в конце концов попросила прохожего помочь ей. Очевидец буквально взял доставщика за руку, чтобы тот дождался полицейский патруль на месте происшествия.
У ребёнка после столкновения оказалась разбита губа, серьёзных травм не зафиксировано. По нашим данным, из больницы его уже отпустили. Серьёзно повреждена коляска малыша — вероятно, весь удар она взяла на себя. Отец пострадавшего написал заявление в полицию. По факту происшествия СК РФ начал проверку.
"Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного СУ СК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", — уточнили в ведомстве.
Процессуальную проверку проводит и столичная прокуратура, её ход и результаты поставлены на контроль.
Напомним, инцидент случился на перекрёстке улиц Ясеневая и Елецкая. Как видно на кадрах с места ДТП, курьер на высокой скорости врезался в коляску, из-за чего та буквально отлетела. Мать ребёнка сразу же атаковала мужчину, нанеся ему несколько ударов зонтом, а после стала поднимать малыша и вызвала полицию.
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