Влетевший в ребёнка в коляске курьер трижды пытался сбежать, но его схватили прохожие

Сбивший на тротуаре у пешеходного перехода женщину с коляской курьер компании "Яндекс" пытался сбежать с места ДТП на велосипеде, но его задержали прохожие. Об этом Лайфу сообщил источник.

Сотрудник службы доставки три раза пытался скрыться, перевернув коляску с годовалым малышом. Мужчина аргументировал желание сбежать срочным заказом. Мать ребёнка не справлялась с ситуацией и в конце концов попросила прохожего помочь ей. Очевидец буквально взял доставщика за руку, чтобы тот дождался полицейский патруль на месте происшествия.

У ребёнка после столкновения оказалась разбита губа, серьёзных травм не зафиксировано. По нашим данным, из больницы его уже отпустили. Серьёзно повреждена коляска малыша — вероятно, весь удар она взяла на себя. Отец пострадавшего написал заявление в полицию. По факту происшествия СК РФ начал проверку.

"Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного СУ СК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", — уточнили в ведомстве.

Процессуальную проверку проводит и столичная прокуратура, её ход и результаты поставлены на контроль.