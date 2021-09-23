Все студенты Пермского университета переведены на дистанционку до 2 октября
Территория вуза в данный момент закрыта, такой режим продлится до 27 сентября.
Фото © Instagram/permuniversity
Студентов всех форм обучения Пермского государственного национального исследовательского университета, где 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, отправили на дистанционный режим обучения. Об этом сказано в телеграм-канале вуза.
"Внимание! С понедельника, 27 сентября, студенты всех форм обучения переходят на дистанционный режим обучения", — сказано в записи.
При этом вход на территорию вуза будет закрыт до 27 сентября. А удалённый формат обучения продлится до 2 октября.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. В сознание нападавший пока не пришёл.
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