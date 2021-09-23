Все студенты Пермского университета переведены на дистанционку до 2 октября

Студентов всех форм обучения Пермского государственного национального исследовательского университета, где 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, отправили на дистанционный режим обучения. Об этом сказано в телеграм-канале вуза.

"Внимание! С понедельника, 27 сентября, студенты всех форм обучения переходят на дистанционный режим обучения", — сказано в записи.