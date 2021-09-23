Социолог объяснил, почему онлайн-голосование не повлияло на итог думских выборов
По мнению Петра Кирьяна, каких-то однозначных выводов о нарушениях или попытках повлиять на результат через ДЭГ делать не стоит.
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Резких разрывов между результатами дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и волеизъявления избирателей на участках нет. Об этом Лайфу рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.
"Если мы посмотрим на показатели по итогам и ДЭГ, и участков для обычного голосования, мы не увидим каких-то резких разрывов. Такой истории, что резко и неожиданно изменились все веса по количеству голосов, такого нет", — заметил Кирьян.
Кроме того, он напомнил, что подобный эксперимент проводился впервые на выборах в Думу и каких-то однозначных выводов о нарушениях или попытках повлиять на результат через ДЭГ делать не стоит.
Социолог также посчитал, что принципиальной битвы за Москву у "Единой России" не было, несмотря на то что столица была важным избирательным округом. И, если бы по итогу у партии было на четыре одномандатника меньше, позиции "Единой России" в Госдуме бы не изменились, заметил он.
Напомним, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
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