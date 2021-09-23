Социолог объяснил, почему онлайн-голосование не повлияло на итог думских выборов

Резких разрывов между результатами дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и волеизъявления избирателей на участках нет. Об этом Лайфу рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

"Если мы посмотрим на показатели по итогам и ДЭГ, и участков для обычного голосования, мы не увидим каких-то резких разрывов. Такой истории, что резко и неожиданно изменились все веса по количеству голосов, такого нет", — заметил Кирьян.

Кроме того, он напомнил, что подобный эксперимент проводился впервые на выборах в Думу и каких-то однозначных выводов о нарушениях или попытках повлиять на результат через ДЭГ делать не стоит.

Социолог также посчитал, что принципиальной битвы за Москву у "Единой России" не было, несмотря на то что столица была важным избирательным округом. И, если бы по итогу у партии было на четыре одномандатника меньше, позиции "Единой России" в Госдуме бы не изменились, заметил он.