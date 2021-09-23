Лидер "Дюны" Рыбин рассказал Лайфу, посмотрел ли одноимённый фэнтези-блокбастер
Круче всех мемов про совпадение названий коллектива и нашумевшей киноленты — тот факт, что группа российского музыканта действительно получила имя в честь того самого романа Фрэнка Герберта.
Виктор Рыбин. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин
Основатель группы "Дюна" Виктор Рыбин рассказал Лайфу, что ещё не смотрел фантастический фильм "Дюна" режиссёра Дени Вильнёва, но обязательно это сделает. Кстати, свой вердикт российские зрители уже могут вынести — кинолента стартовала на больших экранах ещё 16 сентября.
"Пока новый фильм "Дюна" не смотрел, а вот старый смотрел и книжку читал. Ну это же про нас фильм! В Сети же ходит мем, что это фильм про группу "Дюна" и про коммунальную планету. Ну, я думаю, что потом посмотрю. Сама книжка мне нравится, и старый фильм тоже мне интересен, там Стинг играл", — сказал музыкант в беседе с Лайфом.
Рыбин признался, что его группа изначально должна была называться "Серп и молот" или, вообще, "Негативное явление". Однако после просмотра фильма "Дюна" музыканты остановились на мягком и нейтральном названии.
А ранее сообщалось, что Минкульт РФ запретил прокат фильма о монахине-лесбиянке "Искушение". Премьера киноленты Пола Верховена состоялась в июле на Каннском кинофестивале, в России же она должна была выйти на большие экраны 7 октября.
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