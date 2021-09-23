Лидер "Дюны" Рыбин рассказал Лайфу, посмотрел ли одноимённый фэнтези-блокбастер

"Пока новый фильм "Дюна" не смотрел, а вот старый смотрел и книжку читал. Ну это же про нас фильм! В Сети же ходит мем, что это фильм про группу "Дюна" и про коммунальную планету. Ну, я думаю, что потом посмотрю. Сама книжка мне нравится, и старый фильм тоже мне интересен, там Стинг играл", — сказал музыкант в беседе с Лайфом.