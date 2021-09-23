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Правительство и бизнес пришли к соглашению по вопросам налогов

Глава кабмина напомнил, что показателем соцответственности является инвестирование в своё дело и государство.

23 сентября, 15:04
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Правительство РФ стремится обеспечить комфортные и предсказуемые условия для ведения бизнеса в стране. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Постоянный диалог между правительством и предпринимателями — это очень важная часть эффективного государственного управления. <...> Мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми", — сказал глава кабмина на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

Правительство по инициативе "Единой России" продлило мораторий на проверки малого бизнеса

Правительство по инициативе "Единой России" продлило мораторий на проверки малого бизнеса

По словам премьера, правительство и бизнес пришли к соглашению по главным параметрам изменения налогов, а также наладили конструктивный диалог с предпринимателями касаемо налоговой нагрузки на бизнес. Мишустин напомнил о необходимости инвестировать в развитие собственного дела и государства, потому что именно это во всём мире является показателем социальной ответственности.

Ранее Лайф писал, что Правительство России утвердило второй пакет мер поддержки отрасли информационных технологий.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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