Правительство и бизнес пришли к соглашению по вопросам налогов

Правительство РФ стремится обеспечить комфортные и предсказуемые условия для ведения бизнеса в стране. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Постоянный диалог между правительством и предпринимателями — это очень важная часть эффективного государственного управления. <...> Мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми", — сказал глава кабмина на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам премьера, правительство и бизнес пришли к соглашению по главным параметрам изменения налогов, а также наладили конструктивный диалог с предпринимателями касаемо налоговой нагрузки на бизнес. Мишустин напомнил о необходимости инвестировать в развитие собственного дела и государства, потому что именно это во всём мире является показателем социальной ответственности.