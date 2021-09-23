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"Не каждый фанат — стрелок": Моргенштерн резко ответил на нападки Екатерины Мизулиной из-за пермской трагедии

В инста-сториз исполнитель отметил, что борьба с ним вышла на новый уровень. Комментарий он сопроводил смеющимся эмоджи.

23 сентября, 14:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRtMAuJLPxi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Моргенштерн ответил члену Общественной палаты Екатерине Мизулиной, которая возложила на рэпера вину за трагедию в университете в Перми.

"Может, каждый стрелок — фанат Моргенштерна... но не каждый фанат Моргенштерна — стрелок", — написал исполнитель в сториз в "Инстаграме", указав, что борьба с ним вышла на новый уровень.

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Ранее адвокат Моргенштерна назвал абсурдным заявление о вине рэпера в пермской трагедии. Юрист сомневался, что музыкант вообще отреагирует на слова политика, и счёл использование подобных высказываний пиаром. На защиту исполнителя встал и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который считает, что нельзя возлагать ответственность за стрельбу в Перми на Моргенштерна. По его мнению, если музыкант может повлиять на подобные вещи, то наша страна пропала. Сам он при этом не видит вины рэпера.

Критик Соседов назвал нелепыми и дикими слова о вине Моргенштерна в стрельбе в Перми

Критик Соседов назвал нелепыми и дикими слова о вине Моргенштерна в стрельбе в Перми

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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