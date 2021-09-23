"Может, каждый стрелок — фанат Моргенштерна... но не каждый фанат Моргенштерна — стрелок", — написал исполнитель в сториз в "Инстаграме", указав, что борьба с ним вышла на новый уровень.

Ранее адвокат Моргенштерна назвал абсурдным заявление о вине рэпера в пермской трагедии. Юрист сомневался, что музыкант вообще отреагирует на слова политика, и счёл использование подобных высказываний пиаром. На защиту исполнителя встал и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который считает, что нельзя возлагать ответственность за стрельбу в Перми на Моргенштерна. По его мнению, если музыкант может повлиять на подобные вещи, то наша страна пропала. Сам он при этом не видит вины рэпера.