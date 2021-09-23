НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Mash: Глава СУ СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой

Полковник юстиции являлся выпускником Пермского государственного университета, где 20 сентября произошла стрельба.

23 сентября, 14:48
4187
<p>Фото © <a href="https://perm.sledcom.ru/about/head/item/851594/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт СУ СКР по Пермскому краю</a></p>

Фото © Официальный сайт СУ СКР по Пермскому краю

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой после совещания с руководством. Об этом сообщает Mash. Тело полковника юстиции нашли в его коттедже. По предварительным данным, он застрелился.

Сергей Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда Ординского района Пермской области. Начал свою работу в органах Федеральной службы налоговой полиции по Пермской области в 1994 году, перешёл на службу в следственные органы в 2002 году. Затем был заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета при региональной прокуратуре, а в июле 2018 года назначен руководителем СУ СК РФ по Пермскому краю.

Пока не известно, связано ли самоубийство высокопоставленного следователя с трагедией, которая произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров в чёрной одежде, каске и с оружием зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Накануне президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Накануне вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.

Сергей Сарапульцев являлся выпускником этого вуза.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Не каждый фанат — стрелок": Моргенштерн резко ответил на нападки Екатерины Мизулиной из-за пермской трагедии

сегодня в 14:48

Журналисты нашли криминальный след в нападении на тувинского экс-министра

сегодня в 14:30

Стали известны сроки начала массового производства "Ковивака"

сегодня в 15:15

Лидер "Дюны" Рыбин рассказал Лайфу, посмотрел ли одноимённый фэнтези-блокбастер

сегодня в 15:12

РФС объявила о назначении Витора Перейры главой судейского департамента

сегодня в 15:05

Новости партнеров

Layer 1