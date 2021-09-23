Mash: Глава СУ СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой
Полковник юстиции являлся выпускником Пермского государственного университета, где 20 сентября произошла стрельба.
Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой после совещания с руководством. Об этом сообщает Mash. Тело полковника юстиции нашли в его коттедже. По предварительным данным, он застрелился.
Сергей Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда Ординского района Пермской области. Начал свою работу в органах Федеральной службы налоговой полиции по Пермской области в 1994 году, перешёл на службу в следственные органы в 2002 году. Затем был заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета при региональной прокуратуре, а в июле 2018 года назначен руководителем СУ СК РФ по Пермскому краю.
Пока не известно, связано ли самоубийство высокопоставленного следователя с трагедией, которая произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров в чёрной одежде, каске и с оружием зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Накануне президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Накануне вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
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