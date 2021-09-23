Mash: Глава СУ СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой после совещания с руководством. Об этом сообщает Mash. Тело полковника юстиции нашли в его коттедже. По предварительным данным, он застрелился.

Сергей Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда Ординского района Пермской области. Начал свою работу в органах Федеральной службы налоговой полиции по Пермской области в 1994 году, перешёл на службу в следственные органы в 2002 году. Затем был заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета при региональной прокуратуре, а в июле 2018 года назначен руководителем СУ СК РФ по Пермскому краю.