Запасы газа в хранилищах Европы оказались минимальными с 2011 года

Подземные газовые хранилища в странах Евросоюза и Великобритании оказались заполнены примерно на 72%. Как сообщает агентство Reuters, показатель является минимальным за последние десять лет.

К слову, к сентябрю хранилища обычно всегда были заполнены голубым топливом не менее чем на 82%. А в 2020 году, например, этот показатель составлял аж 94%. Сложившуюся ситуацию эксперты связывают с целым рядом причин — от климатического фактора до "вмешательства РФ".

Отмечается, что хуже всего сейчас дела обстоят в Австрии, где резервуары заполнены лишь наполовину. Не лучше в Нидерландах (54%) и Португалии (58%). При этом хранилищам Германии также особо нельзя похвастаться запасами — они заполнены всего на 64%.

