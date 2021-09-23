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Запасы газа в хранилищах Европы оказались минимальными с 2011 года

Отмечается, что хуже всего сейчас дела обстоят в Австрии, где резервуары заполнены лишь наполовину. Не лучше ситуация в Нидерландах (54%) и Португалии (58%).

23 сентября, 14:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Подземные газовые хранилища в странах Евросоюза и Великобритании оказались заполнены примерно на 72%. Как сообщает агентство Reuters, показатель является минимальным за последние десять лет.

К слову, к сентябрю хранилища обычно всегда были заполнены голубым топливом не менее чем на 82%. А в 2020 году, например, этот показатель составлял аж 94%. Сложившуюся ситуацию эксперты связывают с целым рядом причин — от климатического фактора до "вмешательства РФ".

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Отмечается, что хуже всего сейчас дела обстоят в Австрии, где резервуары заполнены лишь наполовину. Не лучше в Нидерландах (54%) и Португалии (58%). При этом хранилищам Германии также особо нельзя похвастаться запасами — они заполнены всего на 64%.

В свою очередь исполнительный директор нефтегазового трейдера Vitol Расс Харди считает, что к началу октября европейские хранилища будут заполнены в среднем на 78%, поскольку первого числа начнётся зимний сезон. Соответственно, как указал эксперт, спрос на газ, как и его стоимость, повысятся.

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Ранее в Европе заявили об угрозе подорожания газа из-за "Северного потока – 2". Эксперт по энергетике Карел Гирман, сотрудничавший с Правительством Украины, утверждает, что причиной роста цен якобы стали спекуляции вокруг пуска газопровода. При этом не все на Западе разделяют это мнение. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рекордный рост цен на газ — временное явление, которое связано с пандемией коронавируса. Политик сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь. В свою очередь в Еврокомиссии объяснили ситуацию совпадением комплекса объективных факторов, в том числе и экономическим восстановлением стран после пандемии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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