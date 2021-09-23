Журналисты нашли криминальный след в нападении на тувинского экс-министра

На семью экс-министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола могли напасть враги. Напомним, сам мужчина был найден с колото-резаным ранением в области груди в квартире в Кызыле, рядом было обнаружено тело его супруги с признаками насильственной смерти. Это связано с криминальным прошлым экс-министра, сообщает kp.ru со ссылкой на местного журналиста Сергея Конвиза.

Отмечается, что в настоящий момент существует две версии произошедшего. Одна гласит, что Тыт-оол сначала расправился с супругой, а потом решил свести счёты с жизнью. По второй версии, на семью напали.

"Не секрет, что у бывшего министра сельского хозяйства — криминальное прошлое, возможно, это след событий прошлых лет. Возможно, это сделал кто-то, кого он знал. Я, к примеру, не открою дверь незнакомому человеку, и вы не откроете", — рассказал Конвиз.

Он также отметил, что инцидент произошёл на окраине Кызыла. Причём на одной стороне расположены "хорошие", "новые" жилые дома, а на другой — Верховный суд и Следственный комитет. Сообщается, что местные следователи завели по факту убийства жены Тыт-оола уголовное дело, при этом статус его самого ещё неизвестен. Кроме того, по словам соседей семьи экс-министра, в момент происшествия из квартиры раздавался шум.

"Слышались громкие крики, возня, затем хлопнула дверь, и кто-то быстро спустился по лестнице. Это длилось недолго, мы даже не поняли, что происходит. А вот за пару дней до этого Юрий Тыт-оол ходил очень злой, из квартиры часто доносилась ругань", — пояснил собеседник портала.

Однако показания соседей расходятся, и некоторые утверждают, что шума на самом деле не было. А что касается самой семьи бывшего министра, то люди отзываются о ней как об "образцовой", живущей "душа в душу", другие же отмечают изменения в настроении пострадавшего.