В Туве экс-министра нашли с ножевым ранением рядом с мёртвой женой

Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол был найден с колото-резаным ранением в области груди в квартире в Кызыле. Рядом обнаружили тело его супруги с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

"Бывший министр сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Когда он придёт в себя, будем с ним работать, выяснять обстоятельства произошедшего", — цитирует сообщение "Коммерсант".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Юрий Тыт-оол возглавил тувинский Минсельхоз в 2015 году, до этого он занимал должность председателя администрации Тес-Хемского района. В 2019 году чиновника признали виновным по статье "Мошенничество". По версии следствия, с февраля 2014 по август 2015 года Тыт-оол, возглавляя администрацию района, издал фиктивный приказ о приёме на работу своего родственника, который фактически не работал. Ущерб администрации тогда оценили в 48 тысяч рублей. Кроме того, были выявлены махинации чиновника при получении выплат в рамках республиканской целевой программы "Снижение напряжённости на рынке труда".