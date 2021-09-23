"Париж уже начал строить Москве глазки": В США заговорили о страхе Европы перед союзом Франции и России
По мнению автора журнала The National Interest, Эмманюэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его нынешнее невыигрышное положение на фоне Марин Ле Пен.
Фото © ТАСС / Zuma
Власти Франции могут пойти на сближение с Россией после создания нового оборонного партнёрства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подлодок. Такое мнение в своей статье для журнала The National Interest выразил обозреватель Али Демирдас.
По мнению автора публикации, некоторые европейские страны серьёзно опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа.
"Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдёт на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии", — отметил Демирдас в своём материале.
Как уточнил обозреватель, президент Франции Эмманюэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его нынешнее невыигрышное положение на фоне главы правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Стоит отметить, что в следующем году во Франции состоятся выборы президента. Ле Пен ещё в прошлом году объявила о своих планах баллотироваться.
Также публицист считает, что текущая ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны.
"Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии", — заключил Али Демирдас.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Во Франции решение Австралии назвали ударом в спину и сообщили, что Париж отзывает своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций. Позже Макрон согласился вернуть посла в США.
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