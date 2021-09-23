Власти Франции могут пойти на сближение с Россией после создания нового оборонного партнёрства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подлодок. Такое мнение в своей статье для журнала The National Interest выразил обозреватель Али Демирдас.

По мнению автора публикации, некоторые европейские страны серьёзно опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа.

"Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдёт на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии", — отметил Демирдас в своём материале.

Как уточнил обозреватель, президент Франции Эмманюэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его нынешнее невыигрышное положение на фоне главы правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Стоит отметить, что в следующем году во Франции состоятся выборы президента. Ле Пен ещё в прошлом году объявила о своих планах баллотироваться.

Также публицист считает, что текущая ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны.