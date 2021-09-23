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WSJ: Меркель отказалась ответить на первый звонок Байдена в качестве президента США

В тот день немецкий канцлер предпочла разговору с американским коллегой поездку в загородный коттедж.

23 сентября, 03:48
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года не ответила на звонок Джо Байдена, который хотел в качестве президента США первой позвонить именно ей. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

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"После переезда в Белый дом в январе президент Байден решил, что его первый звонок иностранному лидеру будет адресован Ангеле Меркель, что стало бы сигналом возвращения к трансатлантической стабильности после нестабильности эпохи Трампа. У канцлера Германии были другие планы", сообщает издание.

По данным журналистов, в ту пятницу днём Меркель должна была уехать в свой загородный коттедж под Берлином, поэтому и не захотела говорить с президентом США.

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Также WSJ пишет, что Меркель расценила символические жесты американской стороны как неуместные. Канцлер попросила своих помощников назначить другую дату для разговора. В итоге беседа состоялась 25 января, когда Меркель вернулась на работу. Таким образом первым, кому позвонил Байден, стал премьер Канады Джастин Трюдо. Разговор с ним прошёл 23 января.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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