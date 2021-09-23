Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года не ответила на звонок Джо Байдена, который хотел в качестве президента США первой позвонить именно ей. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

"После переезда в Белый дом в январе президент Байден решил, что его первый звонок иностранному лидеру будет адресован Ангеле Меркель, что стало бы сигналом возвращения к трансатлантической стабильности после нестабильности эпохи Трампа. У канцлера Германии были другие планы", — сообщает издание.

По данным журналистов, в ту пятницу днём Меркель должна была уехать в свой загородный коттедж под Берлином, поэтому и не захотела говорить с президентом США.