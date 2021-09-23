WSJ: Меркель отказалась ответить на первый звонок Байдена в качестве президента США
В тот день немецкий канцлер предпочла разговору с американским коллегой поездку в загородный коттедж.
Фото © ТАСС / Zuma
Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года не ответила на звонок Джо Байдена, который хотел в качестве президента США первой позвонить именно ей. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
"После переезда в Белый дом в январе президент Байден решил, что его первый звонок иностранному лидеру будет адресован Ангеле Меркель, что стало бы сигналом возвращения к трансатлантической стабильности после нестабильности эпохи Трампа. У канцлера Германии были другие планы", — сообщает издание.
По данным журналистов, в ту пятницу днём Меркель должна была уехать в свой загородный коттедж под Берлином, поэтому и не захотела говорить с президентом США.
Также WSJ пишет, что Меркель расценила символические жесты американской стороны как неуместные. Канцлер попросила своих помощников назначить другую дату для разговора. В итоге беседа состоялась 25 января, когда Меркель вернулась на работу. Таким образом первым, кому позвонил Байден, стал премьер Канады Джастин Трюдо. Разговор с ним прошёл 23 января.
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