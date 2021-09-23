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Расходы на обслуживание внутреннего госдолга РФ увеличат на 300 млрд рублей

По внешнему долгу траты бюджета за ближайшие три года уменьшатся на 44 миллиарда.

23 сентября, 03:18

Фото © Pixabay

В 2022–2024 годах затраты России на обслуживание государственного внутреннего долга увеличатся на 300 миллиардов рублей относительно запланированных в предыдущем бюджете показателей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующие три года, пишет РБК.

Как уточняется, всего за три ближайших года Минфин РФ направит на обслуживание госдолга (речь и о внутреннем, и о внешнем долге) около пяти триллионов рублей: из них 1,4 трлн руб. в 2022 году, 1,69 трлн руб. в 2023-м и 1,84 трлн руб. в 2024-м. При этом по отношению к ВВП объём таких расходов почти не изменится и составит 1,1% в 2022-м и 1,2% в последующие годы.

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Министерство финансов ожидает, что в следующем году расходы на обслуживание госдолга вырастут на 35,9 млрд руб. (+2,6%) относительно плановых, в 2023 году — на 80,1 млрд руб. (+5%) и в 2024-м — на 145,9 млрд руб. (+8,6%). Увеличение затрат ведомство объясняет "планируемым ростом госдолга". Изменения произойдут в связи с ростом расходов на обслуживание внутреннего долга в общей сложности на 306 млрд руб.: +51,7 млрд руб. в 2022 году, +99,5 млрд руб. в 2023-м и +154,9 млрд руб. в 2024-м.

Также стоит отметить, что по внешнему долгу траты бюджета за три года даже уменьшатся на 44 миллиарда. Это связывается со снижением ставок по внешним облигационным займам, укреплением рубля и смещением графика платежей по планируемым к размещению евробондам.

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Минфин РФ начал активно занимать на внутреннем рынке для финансирования дефицита бюджета, который возник из-за кризиса в прошлом году, связанного с пандемией. Всего с начала 2020 года внутренний долг вырос более чем на пять триллионов рублей. По данным на конец августа 2021 года, объём госдолга в ОФЗ составлял 15,75 трлн руб. За весь 2021 год Минфин планирует привлечь около 2,8 трлн руб.

"Основной объём бюджетных ассигнований на обслуживание государственного внутреннего долга РФ в 2022–2024 годах будет приходиться на облигации федерального займа с постоянным купонным доходом и облигации федерального займа с переменным купонным доходом", — подчёркивается в документе.

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При этом ставки по ОФЗ в России растут вслед за ужесточением денежно-кредитной политики. Впрочем, как отмечал ЦБ, увеличивается доходность краткосрочных гособлигаций, а по средне- и долгосрочным бумагам она стабильна. В целом, согласно законопроекту, объём госдолга в 2021 году составит 22,1 млрд руб. (17,8% ВВП), в 2022-м — 25,8 млрд руб. (19,4% ВВП), в 2023-м — 28,5 млрд руб. (20,1% ВВП), в 2024-м — 31,5 млрд руб. (20,8% ВВП). На внутренний долг приходится около 80% от этой суммы.

Ранее сообщалось, что Правительство России одобрило проект закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов. Документ будет внесён на рассмотрение в Госдуму до 1 октября.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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