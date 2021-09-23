Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

В распоряжении Лайфа оказалось фото с места крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае.

Напомним, ранее стало известно, что его обломки обнаружены с вертолёта Ми-8 на склоне сопки на территории Большехехцирского заповедника. В ближайшее время к месту крушения выдвинется поисково-спасательная группа.