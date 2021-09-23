Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае
О судьбе шести человек, находившихся на борту самолёта, пока ничего не известно.
В распоряжении Лайфа оказалось фото с места крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае.
Фото © LIFE
Напомним, ранее стало известно, что его обломки обнаружены с вертолёта Ми-8 на склоне сопки на территории Большехехцирского заповедника. В ближайшее время к месту крушения выдвинется поисково-спасательная группа.
Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. По факту потери связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.
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