Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

ГИБДД перестала штрафовать российских водителей за превышение средней скорости. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на ГУОБДД МВД России.

"Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяжённом участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме", — приводит издание официальный комментарий ведомства.

При этом в МВД не уточнили, как давно водителей перестали штрафовать за это нарушение и по какой причине. По некоторым данным, в Москве подобные штрафы не выносятся с августа, а в Подмосковье — с мая-июня.

Как уточняется, практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, применялась в России около семи лет. Автолюбители нередко жаловались, что это незаконно, поскольку правила дорожного движения не содержат понятия "средняя скорость".