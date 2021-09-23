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Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

Практика, на которую часто жаловались автовладельцы, применялась в РФ около семи лет.

23 сентября, 02:31

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

ГИБДД перестала штрафовать российских водителей за превышение средней скорости. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на ГУОБДД МВД России.

"Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяжённом участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме", — приводит издание официальный комментарий ведомства.

При этом в МВД не уточнили, как давно водителей перестали штрафовать за это нарушение и по какой причине. По некоторым данным, в Москве подобные штрафы не выносятся с августа, а в Подмосковье — с мая-июня.

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Как уточняется, практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, применялась в России около семи лет. Автолюбители нередко жаловались, что это незаконно, поскольку правила дорожного движения не содержат понятия "средняя скорость".

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Ранее сообщалось, что в России появится новый дорожный знак "Въезд беспилотникам запрещён". Его планируется ввести в 2025 году, на нём будет изображена перечёркнутая буква "А".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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