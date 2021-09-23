Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости
Практика, на которую часто жаловались автовладельцы, применялась в РФ около семи лет.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
ГИБДД перестала штрафовать российских водителей за превышение средней скорости. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на ГУОБДД МВД России.
"Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяжённом участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме", — приводит издание официальный комментарий ведомства.
При этом в МВД не уточнили, как давно водителей перестали штрафовать за это нарушение и по какой причине. По некоторым данным, в Москве подобные штрафы не выносятся с августа, а в Подмосковье — с мая-июня.
Как уточняется, практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, применялась в России около семи лет. Автолюбители нередко жаловались, что это незаконно, поскольку правила дорожного движения не содержат понятия "средняя скорость".
Ранее сообщалось, что в России появится новый дорожный знак "Въезд беспилотникам запрещён". Его планируется ввести в 2025 году, на нём будет изображена перечёркнутая буква "А".
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