Россиянам рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
В одном из случаев надбавка устанавливается автоматически. В другом — следует подать заявление с необходимыми документами.
Фото © ТАСС / Валентина Певцова
Повышение пенсии в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на севере России или увольнением с работы не привязано к фиксированным датам в течение года. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда РФ.
Как отметили в ПФР, в подобных случаях увеличение выплат происходит при наступлении соответствующих обстоятельств.
"Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста", — сообщили в ведомстве.
Там также добавили, что этой категории российских граждан автоматически устанавливают надбавку по имеющимся данным, и пенсионерам не нужно предпринимать какие-либо действия.
"Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере", — рассказали в Пенсионном фонде.
В ПФР уточнили, что в этом случае следует подать заявление с подтверждающими документами, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.
Ранее в Совфеде рассказали, кому положена надбавка к пенсии с 2022 года. Сейчас такой бонус доступен проживающим в сельской местности и тем, кто долгое время работал на севере РФ.
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