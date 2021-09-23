Россиянам рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года

Повышение пенсии в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на севере России или увольнением с работы не привязано к фиксированным датам в течение года. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда РФ.

Как отметили в ПФР, в подобных случаях увеличение выплат происходит при наступлении соответствующих обстоятельств.

"Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста", — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что этой категории российских граждан автоматически устанавливают надбавку по имеющимся данным, и пенсионерам не нужно предпринимать какие-либо действия.

"Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере", — рассказали в Пенсионном фонде.

В ПФР уточнили, что в этом случае следует подать заявление с подтверждающими документами, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.