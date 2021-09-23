Поискам пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 мешает сильная облачность

В Хабаровском крае возобновили поиски пропавшего накануне самолёта Ан-26. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Поиски шли всю ночь. Воздушные суда сейчас летают", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что в поисках задействован вертолёт Ми-8 от МЧС, ещё один вертолёт и самолёт.

Вместе с тем спасателям мешает сильная облачность, сообщили в Объединённой дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье".

"Очень сильная облачность в районе Хехцира. Не везде удаётся просмотреть. Но воздушные суда продолжают летать, смотреть там, где это возможно", — рассказали в дирекции.