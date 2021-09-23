Поискам пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 мешает сильная облачность
В операции задействованы два вертолёта и самолёт. Спасателей консультируют сотрудники заповедника, где могло упасть воздушное судно.
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В Хабаровском крае возобновили поиски пропавшего накануне самолёта Ан-26. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Поиски шли всю ночь. Воздушные суда сейчас летают", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что в поисках задействован вертолёт Ми-8 от МЧС, ещё один вертолёт и самолёт.
Вместе с тем спасателям мешает сильная облачность, сообщили в Объединённой дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье".
"Очень сильная облачность в районе Хехцира. Не везде удаётся просмотреть. Но воздушные суда продолжают летать, смотреть там, где это возможно", — рассказали в дирекции.
Сотрудники заповедника консультируют спасателей по вопросам местности.
Напомним, что Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Пока их судьба остаётся неизвестной. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. По факту потери связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.
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