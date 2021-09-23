Зеленский решил процитировать речь Путина и запутался

Зеленский заявил, что Россия якобы нарушает свои же слова о необходимости соблюдения нынешней архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее на русском языке он процитировал высказывание Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.

"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет всё больше диктата и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы…" — сказал Зеленский, отметив, что "всё это слова президента Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году".