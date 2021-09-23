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Зеленский решил процитировать речь Путина и запутался

Украинский президент порассуждал об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.

23 сентября, 00:35
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/20/59/09/f0a7f99b7fb463222755fad5ed1306d3_1632292985_extra_large.jpeg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">president.gov.ua</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, решил процитировать слова президента России Владимира Путина, но ошибся, неверно указав, из какой речи высказывание президента РФ.

Зеленский заявил, что Россия якобы нарушает свои же слова о необходимости соблюдения нынешней архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее на русском языке он процитировал высказывание Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.

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"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет всё больше диктата и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы…" сказал Зеленский, отметив, что "всё это слова президента Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году".

Однако цитата, приведённая украинским президентом, — слова только из выступления Путина на Генассамблее в 2015 году и к знаменитой мюнхенской речи не имеет отношения.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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