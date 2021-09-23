Глава компании Epic Games уличил Apple во лжи из-за Fortnite

Глава компании Epic Games Тим Суини уличил Apple во лжи, напомнив о словах представителей "яблочной" корпорации по поводу возможности возврата онлайн-игры Fortnite в магазин App Store.

"Вчера поздно вечером Apple сообщила Epic, что Fortnite будет занесена в чёрный список экосистемы Apple до тех пор, пока не будут рассмотрены все судебные апелляции", — написал Суини в "Твиттере", отметив, что это может затянуться на пять лет.

Он отметил, что на протяжении года, пока шли заседания в первой судебной инстанции, Apple врала, заявляя "миру, суду и прессе", что готова вернуть Fortnite в App Store, если Epic Games согласится играть по её правилам. Однако, добавил Суини, несмотря на согласие, Apple отказалась от своих слов, в очередной раз злоупотребив "своей монопольной властью над миллиардом пользователей".