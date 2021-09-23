Глава компании Epic Games уличил Apple во лжи из-за Fortnite
По словам Тима Суини, популярная игра может не вернуться в App Store ещё пять лет.
Фото © Twitter / FortniteGame
Глава компании Epic Games Тим Суини уличил Apple во лжи, напомнив о словах представителей "яблочной" корпорации по поводу возможности возврата онлайн-игры Fortnite в магазин App Store.
"Вчера поздно вечером Apple сообщила Epic, что Fortnite будет занесена в чёрный список экосистемы Apple до тех пор, пока не будут рассмотрены все судебные апелляции", — написал Суини в "Твиттере", отметив, что это может затянуться на пять лет.
Он отметил, что на протяжении года, пока шли заседания в первой судебной инстанции, Apple врала, заявляя "миру, суду и прессе", что готова вернуть Fortnite в App Store, если Epic Games согласится играть по её правилам. Однако, добавил Суини, несмотря на согласие, Apple отказалась от своих слов, в очередной раз злоупотребив "своей монопольной властью над миллиардом пользователей".
Напомним, в августе 2020 года стало известно, что компания Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как они удалили онлайн-игру Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Apple и Google объяснили удаление видеоигры тем, что обновлённая версия Fortnite нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платёжные механизмы каталогов приложений. Адвокаты Fortnite утверждали, что Apple монополизировала рынок приложений для своих устройств. Владелец магазина требует от разработчика или издателя, разместивших приложение на этой площадке, комиссию за внутриигровые трансакции в размере 30%. После того как Apple заблокировала Fortnite, Epic Games обвинила корпорацию в создании неконкурентных условий для ведения бизнеса на iOS-устройствах. А в феврале этого года Epic Games пожаловалась на притеснения со стороны Apple в Европе.
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