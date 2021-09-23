Заведующая здравпунктом Пермского государственного университета (ПГНИУ) Анна Никитина стала первым медиком, пришедшим на помощь пострадавшим при стрельбе 20 сентября. При этом понедельник начался для неё с радостной новости: Анне сообщили, что её сестра родила девочку.

"Это огромный подарок для всей семьи, а особенно для бабушки, ведь у Ани двое мальчишек, а её маме очень хотелось понянчить ещё и внучку. В 9:00 завздравпунктом начала приём, проводила медосмотр студентов. Здравпункт находится в общежитии № 2 на Букирева, 16, рядом с местом трагических событий", — рассказали в Минздраве Пермского края.

По словам медика, в 11:37 (09:37 мск) в здравпункт забежал мальчик и крикнул: "Там стрельба, помогите!" Затем позвонил сотрудник университета и сказал брать жгуты и медикаменты.

"Моя сумка неотложной помощи всегда наготове. Десять тысяч студентов, две тысячи преподавателей на моём попечении, так что редкий день обходится без оказания первой помощи: и травма может быть, и инфаркт, и инсульт. Бросила в сумку дополнительные жгуты, перевязочный материал и побежала. Думала ли, обезврежен стрелок или нет? Нет, не думала, у меня же своя работа, не до размышлений было", — подчеркнула Никитина.

Когда фельдшер выбежала, к ней сразу бросились несколько человек и стали звать на помощь в разные корпуса. Женщина побежала куда показывали. Осматривала пострадавших, делала уколы, накладывала жгуты.

"Увидела: перед корпусом ЕНИ (естественно-научный институт) лежит человек в крови, судя по возрасту (40–41 год), преподаватель. Кто-то уже затянул ему на раненом бедре поясной ремень. Осмотрела его, сделала обезболивающую инъекцию. А рядом уже стоит студент-иностранец, зовёт к своему земляку. Прибежали к фонтану, где лежал парень с многочисленными пулевыми ранениями. Он был в сознании... Сделала укол, наложила жгуты, чтобы остановить кровь, попросила друга надписать время, когда это было сделано", — рассказала медик.

"Срочно побежала с ними во 2-й корпус, где лежали возле турникетов двое пострадавших. У девочки — ранение поясничного отдела, у мальчика — плеча. Начала им оказывать первую помощь. В это время врачи из медицины катастроф подоспели, стала им помогать стабилизировать. Ребяток быстро в машину забрали, а я стала там прибирать: нехорошо, чтобы дети видели окровавленные бинты, шприцы, кучу ампул. И тут за мной пришли с 3-го этажа — пойдём быстрее, у парня обморок. Побежала туда, ребёнок — ну что, 17 лет ему, конечно, ребёнок! — уже приходил в себя, успокоила его, поговорила", — продолжила свой рассказ фельдшер.

Анна призналась, что, когда начала размышлять, подумала: слава Богу, что старший сын, студент геологического факультета, в этот день дома остался: занятий у него не было. Также женщина позвонила маме, но та ничего не знала о ЧП и сыновьям пришлось её успокаивать.