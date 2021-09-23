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В Подмосковье ангар охватил мощный пожар на площади три тысячи квадратов

В результате возгорания никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

22 сентября, 23:20

Фото © ГУ МЧС РФ по Московской области

В Подмосковье ангар охватил мощный пожар на площади три тысячи квадратов. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В подмосковном городе Черноголовка произошёл крупный пожар. По данным регионального ГУ МЧС РФ, горит одноэтажный металлический ангар на площади около трёх тысяч квадратных метров.

Сигнал поступил поздно вечером 22 сентября. На месте работают экстренные службы. Спасатели предупреждают, что огонь может перейти на стоящее рядом трёхэтажное офисное здание.

Тела трёх человек найдены на месте пожара в многоэтажке в Ставрополе

Тела трёх человек найдены на месте пожара в многоэтажке в Ставрополе

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. К тушению огня привлечено около 90 человек и более 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар в одной из квартир в жилом доме в Петропавловске-Камчатском унёс жизнь пяти человек. Погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина, личность которой устанавливается.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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