В Подмосковье ангар охватил мощный пожар на площади три тысячи квадратов. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В подмосковном городе Черноголовка произошёл крупный пожар. По данным регионального ГУ МЧС РФ, горит одноэтажный металлический ангар на площади около трёх тысяч квадратных метров.

Сигнал поступил поздно вечером 22 сентября. На месте работают экстренные службы. Спасатели предупреждают, что огонь может перейти на стоящее рядом трёхэтажное офисное здание.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. К тушению огня привлечено около 90 человек и более 30 единиц техники.