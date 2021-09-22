Тела пяти человек найдены на месте пожара в жилом доме на Камчатке
Погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина, личность которой устанавливается.
Фото © СУ СКР по Камчатскому краю
Пожар в одной из квартир в жилом доме в Петропавловске-Камчатском унёс жизни пяти человек. По данным экстренных служб, личности погибших и обстоятельства пожара выясняются.
"По предварительным данным, в ночное время 23 сентября в частном жилом доме, расположенном по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Осипенко, произошло возгорание, в результате которого погибло пять человек", — сообщается на сайте регионального СУ СКР.
В ведомстве уточнили, что в числе жертв четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина, личность которой устанавливается.
А ранее Лайф рассказывал, как в Анапе мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, спасаясь от пожара. На момент приезда спасателей он находился на четвёртом этаже, откуда его оперативно сняли.
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