Тела пяти человек найдены на месте пожара в жилом доме на Камчатке

Пожар в одной из квартир в жилом доме в Петропавловске-Камчатском унёс жизни пяти человек. По данным экстренных служб, личности погибших и обстоятельства пожара выясняются.

"По предварительным данным, в ночное время 23 сентября в частном жилом доме, расположенном по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Осипенко, произошло возгорание, в результате которого погибло пять человек", — сообщается на сайте регионального СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что в числе жертв четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина, личность которой устанавливается.