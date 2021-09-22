НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тела пяти человек найдены на месте пожара в жилом доме на Камчатке

Погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина, личность которой устанавливается.

22 сентября, 15:42

Фото © СУ СКР по Камчатскому краю

Пожар в одной из квартир в жилом доме в Петропавловске-Камчатском унёс жизни пяти человек. По данным экстренных служб, личности погибших и обстоятельства пожара выясняются.

"По предварительным данным, в ночное время 23 сентября в частном жилом доме, расположенном по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Осипенко, произошло возгорание, в результате которого погибло пять человек", — сообщается на сайте регионального СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что в числе жертв четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина, личность которой устанавливается.

Тела трёх человек найдены на месте пожара в многоэтажке в Ставрополе

Тела трёх человек найдены на месте пожара в многоэтажке в Ставрополе

А ранее Лайф рассказывал, как в Анапе мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, спасаясь от пожара. На момент приезда спасателей он находился на четвёртом этаже, откуда его оперативно сняли.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Анапе мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, спасаясь от пожара

16 сентября, 08:19

О чём больше всего мечтала 18-летняя студентка, которая погибла во время стрельбы в Перми

сегодня в 10:55

Шарий рассказал, кому могла быть выгодна смерть советника Зеленского

сегодня в 15:19

Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира

сегодня в 16:11

Мать и двух её сыновей-близнецов нашли убитыми в сгоревшей квартире на Урале

сегодня в 16:16

Новости партнеров

Layer 1