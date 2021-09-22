Жительница Севастополя разместила в соцсети "ВКонтакте" объявление о продаже работы Пабло Пикассо, доставшейся ей в наследство от зажиточной бабушки. Родственница оставила девушке расписанную великим художником в 1965 году плитку из Испании.

Автор объявления готова расстаться с произведением искусства за два миллиона рублей. Девушка рассказала, что её бабушка занимала высокую должность в МИД и роспись Пикассо получила в качестве подарка от испанской делегации.