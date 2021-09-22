Наследство от бабушки: Россиянка выставила на продажу плитку с рисунком Пикассо за два миллиона
По её словам, родственница работала в МИД и получила ценный подарок от испанской делегации.
Жительница Севастополя разместила в соцсети "ВКонтакте" объявление о продаже работы Пабло Пикассо, доставшейся ей в наследство от зажиточной бабушки. Родственница оставила девушке расписанную великим художником в 1965 году плитку из Испании.
Автор объявления готова расстаться с произведением искусства за два миллиона рублей. Девушка рассказала, что её бабушка занимала высокую должность в МИД и роспись Пикассо получила в качестве подарка от испанской делегации.
Ранее Лайф писал о том, как итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо стоимостью €1 млн. Девушка купила билет за 100 евро для участия в благотворительной акции.
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