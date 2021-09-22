Певица Слава рассказала, как ей сломали челюсть во время драки в Турции

Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала, как однажды на отдыхе в Турции её поход в ресторан неожиданно закончился жуткой дракой, в ходе которой она чуть не лишилась челюсти. Всё началось из-за того, что компания подумала, что её обсчитали.

Звезда рассказала, что сначала она сцепилась языками с сотрудником заведения из-за сильно завышенной суммы в счёте за ужин. В разгар их конфликта официант ударил певицу по голове кожаной папкой для счетов, а родственница артистки выбила ногой стеклянную витрину ресторана. Слава призналась, что дальше всё было так, "как в кино в замедленной съёмке".

"Мы начали так ладошками биться, на что я получила конкретный удар в бороду. У меня был такой полёт, как в кино, я ударилась два раза головой об асфальт, потеряла сознание, у меня вывернулась челюсть. Собралась толпа, все испугались, думали, я умерла", — рассказала певица в эфире шоу "Текила Boom" на "Ютубе".

После скандала компанию певицы забрали в полицейский участок, а затем артистка с переломом челюсти попала в больницу Мармариса. Там Славе помогли врачи, но в результате артистка была вынуждена весь отпуск питаться через трубочку. Она призналась, что говорила с трудом и переживала, что её карьера может рухнуть из-за какой-то драки.