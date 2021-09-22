МИД РФ: Москва не будет использовать "Северный поток – 2" как инструмент геополитики

Россия не собирается использовать газопровод "Северный поток – 2" в геополитических целях. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко. По его словам, этот проект остаётся для Москвы исключительно экономическим.

"Мы не собираемся использовать его, как говорят украинцы, в каких-то геополитических расчётах. Нам этого не нужно", — подчеркнул дипломат.

Руденко напомнил, что десятилетия сотрудничества России с Европой в газовой сфере показали, что мы ни разу не использовали газовый фактор в качестве инструмента влияния на политические процессы. Не будет этого и теперь, так что Россия даже после истечения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году будет готова задействовать необходимые возможности для удовлетворения европейского спроса.