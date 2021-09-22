МИД РФ: Москва не будет использовать "Северный поток – 2" как инструмент геополитики
В ведомстве напомнили, что десятилетия сотрудничества России с Европой в газовой сфере показали, что мы ни разу не использовали газовый фактор как инструмент влияния на политические процессы.
Фото © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Россия не собирается использовать газопровод "Северный поток – 2" в геополитических целях. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко. По его словам, этот проект остаётся для Москвы исключительно экономическим.
"Мы не собираемся использовать его, как говорят украинцы, в каких-то геополитических расчётах. Нам этого не нужно", — подчеркнул дипломат.
Руденко напомнил, что десятилетия сотрудничества России с Европой в газовой сфере показали, что мы ни разу не использовали газовый фактор в качестве инструмента влияния на политические процессы. Не будет этого и теперь, так что Россия даже после истечения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году будет готова задействовать необходимые возможности для удовлетворения европейского спроса.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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