Таркан вышел на связь с фанатами, поднявшими панику из-за его "исчезновения"
Артист объяснил, что концерты на большой сцене пока на паузе из-за пандемии коронавируса.
Фото © Instagram / tarkan
Поклонники турецкого певца Таркана заволновались из-за отсутствия кумира на большой сцене и начали буквально атаковать его аккаунты в соцсетях, поэтому артист решил выйти с ними на связь, чтобы прояснить своё "исчезновение".
Дело в том, что артист много времени уделяет близким. Таркан с супругой Пынар Дилек заняты воспитанием наследницы Лии, вместе с дочерью они читают книги. Не забросил он и занятия музыкой, но на большой сцене пока не появляется из-за ковида.
"Меня часто спрашивают: "Почему не дашь концерт?" Я отвечаю: "Пандемия..." Знаю, что сейчас выступления проводятся по определённым правилам, но не хочу рисковать здоровьем своей публики. Верю в то, что мы в ближайшем будущем соберёмся вместе и "порвём" сцену", – цитирует звезду портал "Дни.ру".
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Напомним, что летом 2019 года исполнитель перенёс операцию. Ему удалили поражённые лимфоузлы на щитовидной железе. Лайф упоминал о певце Таркане в последний раз в 2019 году. Тогда он собирался дать концерт впервые за десять лет.
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