Таркан вышел на связь с фанатами, поднявшими панику из-за его "исчезновения"

Поклонники турецкого певца Таркана заволновались из-за отсутствия кумира на большой сцене и начали буквально атаковать его аккаунты в соцсетях, поэтому артист решил выйти с ними на связь, чтобы прояснить своё "исчезновение".

Дело в том, что артист много времени уделяет близким. Таркан с супругой Пынар Дилек заняты воспитанием наследницы Лии, вместе с дочерью они читают книги. Не забросил он и занятия музыкой, но на большой сцене пока не появляется из-за ковида.

"Меня часто спрашивают: "Почему не дашь концерт?" Я отвечаю: "Пандемия..." Знаю, что сейчас выступления проводятся по определённым правилам, но не хочу рисковать здоровьем своей публики. Верю в то, что мы в ближайшем будущем соберёмся вместе и "порвём" сцену", – цитирует звезду портал "Дни.ру".