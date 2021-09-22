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Медведев примет участие во встрече Путина с лидерами думских фракций

Из-за болезни он не смог приехать в штаб "Единой России" после завершения голосования на выборах в Госдуму.

22 сентября, 15:08
<p>Фото © ТАСС / Юлия Зырянова / POOL</p>

Фото © ТАСС / Юлия Зырянова / POOL

Зампреда Совета безопасности РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев собирается участвовать во встрече президента России Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

"Медведев планирует принять участие в запланированной на субботу, 25 сентября, встрече президента РФ с лидерами партий, прошедших в Госдуму, в удалённом режиме", — сказал в беседе с ТАСС помощник зампреда СБ Олег Осипов.

Напомним, что ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что Медведев заболел, поэтому не смог приехать в штаб партии после завершения голосования на выборах в Госдуму. Вот и на этот раз он будет участвовать во встрече в онлайн-формате.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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