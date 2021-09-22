Медведев примет участие во встрече Путина с лидерами думских фракций

"Медведев планирует принять участие в запланированной на субботу, 25 сентября, встрече президента РФ с лидерами партий, прошедших в Госдуму, в удалённом режиме", — сказал в беседе с ТАСС помощник зампреда СБ Олег Осипов.

Напомним, что ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что Медведев заболел, поэтому не смог приехать в штаб партии после завершения голосования на выборах в Госдуму. Вот и на этот раз он будет участвовать во встрече в онлайн-формате.