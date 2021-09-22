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"Краснодар" и "Ахмат" одержали первые победы в Кубке России

Команды РПЛ уверенно стартовали в турнире и пока что идут без поражений.

22 сентября, 14:52
<p>Фото © ФК "Кайрат" Москва</p>

Фото © ФК "Кайрат" Москва

Футбольные клубы "Краснодар" и "Ахмат" одержали первые победы на групповом этапе Кубка России по футболу.

"Быки" на выезде обыграли клуб "Ленинградец" из посёлка Рощино. Авторами голов стали полузащитники Александр Черников и Гжегош Крыховяк. Грозненцы же играли против столичного "Кайрата" и переиграли его со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Абубакар Кадыров, Габриэль Янку и Амир Адуев.

"Нижний Новгород" обыграл "Динамо" из Барнаула в Кубке России

"Нижний Новгород" обыграл "Динамо" из Барнаула в Кубке России

Таким образом, "Краснодар" и "Ахмат" набрали по три очка и сохраняют шансы на выход в плей-офф Кубка страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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