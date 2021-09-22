"Краснодар" и "Ахмат" одержали первые победы в Кубке России

Футбольные клубы "Краснодар" и "Ахмат" одержали первые победы на групповом этапе Кубка России по футболу.

"Быки" на выезде обыграли клуб "Ленинградец" из посёлка Рощино. Авторами голов стали полузащитники Александр Черников и Гжегош Крыховяк. Грозненцы же играли против столичного "Кайрата" и переиграли его со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Абубакар Кадыров, Габриэль Янку и Амир Адуев.