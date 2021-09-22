Пиняев разрывает оборону: "Крылья Советов" забили десять голов и разгромили команду Павлюченко в Кубке России
Кроме того, один из самых ярких молодых игроков России сумел один раз выдать голевую передачу.
Фото © ФК "Крылья Советов"
Самарские "Крылья Советов" на выезде переиграли ногинское "Знамя" в матче элитного группового этапа Кубка России со счётом 10:0.
Одним из героев встречи стал 16-летний талантливый игрок Сергей Пиняев, который сумел оформить дубль, а также отдать одну голевую передачу. Помимо него мячами отметились Липовой, Якуба, Бейл, дважды Сергеев и трижды Цыпченко.
Таким образом, в активе самарцев теперь три очка, тогда как "Знамя" завершает своё выступление в Кубке России. В следующем матче турнира команда Игоря Осинькина встретится с "Енисеем".
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