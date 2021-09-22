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Пиняев разрывает оборону: "Крылья Советов" забили десять голов и разгромили команду Павлюченко в Кубке России

Кроме того, один из самых ярких молодых игроков России сумел один раз выдать голевую передачу.

22 сентября, 14:48
<p>Фото © <a href="http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/photo.cgi?view=event=c-78-8#20215313" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Крылья Советов"</a></p>

Фото © ФК "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" на выезде переиграли ногинское "Знамя" в матче элитного группового этапа Кубка России со счётом 10:0.

Одним из героев встречи стал 16-летний талантливый игрок Сергей Пиняев, который сумел оформить дубль, а также отдать одну голевую передачу. Помимо него мячами отметились Липовой, Якуба, Бейл, дважды Сергеев и трижды Цыпченко.

"Уфа" по пенальти переиграла махачкалинский "Легион" в матче группового этапа Кубка России

"Уфа" по пенальти переиграла махачкалинский "Легион" в матче группового этапа Кубка России

Таким образом, в активе самарцев теперь три очка, тогда как "Знамя" завершает своё выступление в Кубке России. В следующем матче турнира команда Игоря Осинькина встретится с "Енисеем".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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