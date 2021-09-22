"Уфа" по пенальти переиграла махачкалинский "Легион" в матче группового этапа Кубка России
Южане пропустили за несколько секунд до конца игры, а затем уступили в серии ударов с 11-метровой отметки.
Фото © VK / ФК "Уфа"
Футбольный клуб "Уфа" на выезде переиграл махачкалинский "Легион" в серии послематчевых пенальти со счётом 2:1.
В середине второго тайма хозяев вывел вперёд Шамиль Саадуев. После этого гости пытались переломить ход встречи, однако поразить ворота Магомедова уфимцы сумели в самом конце встречи: Никитин за несколько секунд до завершения игры пробил Магомедова. Решилось всё в серии пенальти, где сильнее была команда из Уфы.
В активе "Уфы" теперь два очка на групповом этапе, тогда как у "Легиона" один балл и он завершает борьбу в турнире. Следующий матч в кубке команда Алексея Стукалова проведёт против "Алании" на выезде.
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