"Уфа" по пенальти переиграла махачкалинский "Легион" в матче группового этапа Кубка России

Футбольный клуб "Уфа" на выезде переиграл махачкалинский "Легион" в серии послематчевых пенальти со счётом 2:1.

В середине второго тайма хозяев вывел вперёд Шамиль Саадуев. После этого гости пытались переломить ход встречи, однако поразить ворота Магомедова уфимцы сумели в самом конце встречи: Никитин за несколько секунд до завершения игры пробил Магомедова. Решилось всё в серии пенальти, где сильнее была команда из Уфы.