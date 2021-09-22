МИД обвинил США в злоупотреблении привилегиями по ООН из-за отказа Слуцкому в визе

В ведомстве уверены, что американцы используют нахождение штаб-квартиры организации в Нью-Йорке для давления на другие страны.

В российском МИД назвали невыдачу визы США председателю Комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому "грубейшим произволом" и злоупотреблением имеющимися привилегиями по ООН. Публикация размещена на сайте ведомства.

"США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт", — заявили в МИД РФ.

В министерстве напомнили о соглашении 1947 года между ООН и американским правительством по поводу месторасположения центральных учреждений организации. Подписанный документ, в частности, подразумевает обеспечение беспрепятственной деятельности аккредитованных делегаций на территории учреждений.