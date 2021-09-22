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МИД обвинил США в злоупотреблении привилегиями по ООН из-за отказа Слуцкому в визе

В ведомстве уверены, что американцы используют нахождение штаб-квартиры организации в Нью-Йорке для давления на другие страны.

22 сентября, 14:58
<p>Председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото © ТАСС / Донат Сорокин </p>

Председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В российском МИД назвали невыдачу визы США председателю Комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому "грубейшим произволом" и злоупотреблением имеющимися привилегиями по ООН. Публикация размещена на сайте ведомства.

"США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт", — заявили в МИД РФ.

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В министерстве напомнили о соглашении 1947 года между ООН и американским правительством по поводу месторасположения центральных учреждений организации. Подписанный документ, в частности, подразумевает обеспечение беспрепятственной деятельности аккредитованных делегаций на территории учреждений.

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Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что это требование властей Нью-Йорка идёт вразрез с соглашением между ООН и США о штаб-квартире организации и нарушает её устав. Из-за правил пропуска в здание дипломат запросил срочного заседания Генассамблеи ООН в четверг.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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