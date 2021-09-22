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В МЧС опровергли информацию об обнаружении пропавшего под Хабаровском Ан-26

Ранее на место вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями. Несмотря на то что в регионе уже ночь, поисковые работы продолжаются.

22 сентября, 14:54
<p>Кадр из видео © МЧС России</p>

Кадр из видео © МЧС России

Поиск самолёта Ан-26, пропавшего с радаров в Хабаровском крае, продолжается, пока воздушное судно не обнаружено. Об этом Лайфу заявили два источника, опровергнув информацию ряда СМИ о том, что борт найден.

Кроме того, обнаружение Ан-26 ТАСС опровергли и в региональном ГУ МЧС.

У пропавшего с радаров Ан-26 были технические проблемы три месяца назад

У пропавшего с радаров Ан-26 были технические проблемы три месяца назад

Напомним, что Ан-26 пропал с радаров сегодня днём. На его борту находилось шесть человек. Их судьба неизвестна. На поиски воздушного судна вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Несмотря на то что в Хабаровском крае уже ночь, поисковые работы продолжаются. По факту потери связи с Ан-26 возбуждено уголовное дело.

Самолёт принадлежит ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), СМИ узнали, что судно находится в эксплуатации 42 года и выработало свой ресурс.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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