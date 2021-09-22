В МЧС опровергли информацию об обнаружении пропавшего под Хабаровском Ан-26

Поиск самолёта Ан-26, пропавшего с радаров в Хабаровском крае, продолжается, пока воздушное судно не обнаружено. Об этом Лайфу заявили два источника, опровергнув информацию ряда СМИ о том, что борт найден.

Кроме того, обнаружение Ан-26 ТАСС опровергли и в региональном ГУ МЧС.

Напомним, что Ан-26 пропал с радаров сегодня днём. На его борту находилось шесть человек. Их судьба неизвестна. На поиски воздушного судна вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Несмотря на то что в Хабаровском крае уже ночь, поисковые работы продолжаются. По факту потери связи с Ан-26 возбуждено уголовное дело.