В МЧС опровергли информацию об обнаружении пропавшего под Хабаровском Ан-26
Ранее на место вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями. Несмотря на то что в регионе уже ночь, поисковые работы продолжаются.
Кадр из видео © МЧС России
Поиск самолёта Ан-26, пропавшего с радаров в Хабаровском крае, продолжается, пока воздушное судно не обнаружено. Об этом Лайфу заявили два источника, опровергнув информацию ряда СМИ о том, что борт найден.
Кроме того, обнаружение Ан-26 ТАСС опровергли и в региональном ГУ МЧС.
Напомним, что Ан-26 пропал с радаров сегодня днём. На его борту находилось шесть человек. Их судьба неизвестна. На поиски воздушного судна вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Несмотря на то что в Хабаровском крае уже ночь, поисковые работы продолжаются. По факту потери связи с Ан-26 возбуждено уголовное дело.
Самолёт принадлежит ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), СМИ узнали, что судно находится в эксплуатации 42 года и выработало свой ресурс.
Комментариев: 0