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Пропавший под Хабаровском Ан-26 налетал на два года больше положенного

В эксплуатации он находился с 1979 года, в то время как срок службы воздушных судов его класса — 40 лет.

22 сентября, 14:05
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Самолёт Ан-26, пропавший с радаров в районе Хабаровска, находился в эксплуатации несколько десятков лет и выработал свой ресурс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в авиационных службах.

"Самолёт Ан-26 находится в эксплуатации с 1979 года. Его назначенный ресурс составляет 40 лет, то есть он выработал 105% ресурса", — говорит собеседник информагентства.

Спасатели не будут останавливать на ночь поиски пропавшего под Хабаровском Ан-26

Спасатели не будут останавливать на ночь поиски пропавшего под Хабаровском Ан-26

Напомним, что Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров сегодня днём. На его борту находилось шесть человек. Их судьба неизвестна. Как сообщал Лайф, воздушное судно выполняло наблюдательный полёт примерно в 40 километрах от аэропорта Хабаровска.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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